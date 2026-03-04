Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Las Terrenas
  4. Коммерческая
  5. Ресторан, кафе

Кафе и рестораны в Las Terrenas, Доминиканская Республика

коммерческая недвижимость
18
отели
13
Ресторан, кафе Удалить
Очистить
1 объект найдено
🍸 Thriving Bar for Sale - Prime Location in Las Terrenas Centre в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🍸 Thriving Bar for Sale - Prime Location in Las Terrenas Centre
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 100 м²
Цена: $130 000Ежемесячная аренда: $ 800Прекрасная возможность приобрести устоявшийся и прибы…
$130,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти