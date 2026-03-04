Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Доминиканская Республика
  3. Las Terrenas
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Las Terrenas, Доминиканская Республика

коммерческая недвижимость
18
Отель Удалить
Очистить
13 объектов найдено
🌴 Exceptional Beachfront Hotel & Restaurant for Sale – Playa Ballenas, Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
TOP TOP
🌴 Exceptional Beachfront Hotel & Restaurant for Sale – Playa Ballenas, Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 2 000 м²
Цена: 3 100 000 долларов США - Бизнес и недвижимостьРедкая и престижная возможность приобрес…
$3,10 млн
Оставить заявку
🌿 Luxury Eco-Lodge with Panoramic Ocean Views - Cosón, Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
TOP TOP
🌿 Luxury Eco-Lodge with Panoramic Ocean Views - Cosón, Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 16 250 м²
Стоимость: 1 250 000 долларов США - Недвижимость и бизнес (Стены и бизнес)Исключительная воз…
$1,25 млн
Оставить заявку
🌴 Profitable Boutique Bed & Breakfast for Sale - Las Terrenas, Dominican Republic в Las Terrenas, Доминиканская Республика
TOP TOP
🌴 Profitable Boutique Bed & Breakfast for Sale - Las Terrenas, Dominican Republic
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 1 663 м²
🌴 Выгодная бутик-кровать и завтрак на продажу - Лас-Терренас, Доминиканская РеспубликаСтоимо…
$550,000
Оставить заявку
🌴 Magnificent Boutique Hotel for Sale - Las Terrenas Centre в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Magnificent Boutique Hotel for Sale - Las Terrenas Centre
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 3 200 м²
Стоимость: 900 000 долларов США - Недвижимость и бизнес (Стены и бизнес)Исключительная возмо…
$900,000
Оставить заявку
🌴 Boutique Hotel 30 Meters from the Beach - Playa Popy, Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Boutique Hotel 30 Meters from the Beach - Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 1 449 м²
Стоимость: 1 800 000 долларов США - Бизнес и недвижимостьВыдающаяся возможность приобрести о…
$1,80 млн
Оставить заявку
🌴 Caribbean Villa with Multiple Bungalows & Pool – Ideal Bed & Breakfast – Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Caribbean Villa with Multiple Bungalows & Pool – Ideal Bed & Breakfast – Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 800 м²
Откройте для себя эту очаровательную недвижимость в карибском стиле, расположенную в пышной …
$420,000
Оставить заявку
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast Near the Beach - Playa Popy, Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast Near the Beach - Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 1 654 м²
Цена: $850 000Откройте для себя уникальную возможность приобрести мирный и прибыльный бутик …
$850,000
Оставить заявку
🌴 Charming Eco-Lodge Bed & Breakfast - Prime Location Playa Ballenas, Las Terrena в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Charming Eco-Lodge Bed & Breakfast - Prime Location Playa Ballenas, Las Terrena
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 120 м²
Откройте для себя уникальную возможность приобрести красиво оформленный бутик эко-ложа Bed &…
$950,000
Оставить заявку
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast with Private Villa – Central Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Charming Boutique Bed & Breakfast with Private Villa – Central Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Откройте для себя уникальную инвестиционную возможность в самом сердце Лас-Терренас: очарова…
$480,000
Оставить заявку
🌴 Modern Boutique Bed & Breakfast – 250m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Modern Boutique Bed & Breakfast – 250m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 350 м²
Откройте для себя этот исключительный бутик под ключ Bed & Breakfast, идеально расположенный…
$750,000
Оставить заявку
🌿 Eco-Lodge & Wellness Retreat in 11,500 m² Tropical Park – Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌿 Eco-Lodge & Wellness Retreat in 11,500 m² Tropical Park – Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 860 м²
Откройте для себя уникальную возможность приобрести полностью функционирующий экологический …
$1,30 млн
Оставить заявку
🌴 Exceptional Caribbean Hotel Estate – 80m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Exceptional Caribbean Hotel Estate – 80m from the Beach – Playa Popy, Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Откройте для себя редкую возможность приобрести исключительный отель в карибском стиле, расп…
$1,85 млн
Оставить заявку
🌴 Caribbean Hotel Residence – Only 90m from the Beach – Playa Ballenas, Las Terrenas в Las Terrenas, Доминиканская Республика
🌴 Caribbean Hotel Residence – Only 90m from the Beach – Playa Ballenas, Las Terrenas
Las Terrenas, Доминиканская Республика
Площадь 1 000 м²
Откройте для себя эту очаровательную резиденцию в карибском стиле, идеально расположенную вс…
$1,15 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти