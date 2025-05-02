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Аренда вилл с террасой на сутки в La Romana, Доминиканская Республика

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2 объекта найдено
Вилла 5 спален в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 565 м²
Отличное расположение в районе Лас-Канас, рядом с теннисным клубом и в нескольких минутах ез…
$950
за сутки
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Вилла 4 спальни в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Единственная двухэтажная вилла в районе Лос-Лагос. Он имеет очень хороший дизайн открытого п…
$1,050
за сутки
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Параметры недвижимости в La Romana, Доминиканская Республика

с садом
с бассейном
с полем для гольфа