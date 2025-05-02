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Аренда вилл с садом на сутки в La Romana, Доминиканская Республика

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6 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Приезжайте и окунитесь в атмосферу пребывания в таком уникальном месте, как Casa Palmeira! C…
$1,200
за сутки
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Вилла 2 спальни в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 2 спальни
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Он имеет две спальни, главную спальню с королевской кроватью и вторую спальню с двумя кроват…
$550
за сутки
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Вилла 5 спален в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 6 565 м²
Отличное расположение в районе Лас-Канас, рядом с теннисным клубом и в нескольких минутах ез…
$950
за сутки
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Вилла 5 спален в Ла-Романа, Доминиканская Республика
Вилла 5 спален
Ла-Романа, Доминиканская Республика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Роскошная вилла с пятью спальнями для 12 гостей, расположенная в знаменитом комплексе Casa d…
$850
за сутки
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Вилла 4 спальни в Casa de Campo, Доминиканская Республика
Вилла 4 спальни
Casa de Campo, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Расположенный в Каса-де-Кампо, идеально подходит для семейного отдыха в спокойной и спокойно…
$850
за сутки
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Вилла 3 спальни в Ла-Романа, Доминиканская Республика
Вилла 3 спальни
Ла-Романа, Доминиканская Республика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Фантастическая вилла в районе Виверо в роскошном известном комплексе Casa de Campo, La Roman…
$750
за сутки
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Параметры недвижимости в La Romana, Доминиканская Республика

с террасой
с бассейном
с полем для гольфа