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Земельные участки в La Romana, Доминиканская Республика

4 объекта найдено
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Bayahibe, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Bayahibe, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€68,62 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+18094279114 serge.fecu@habita.com
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Villa Verde, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Villa Verde, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€111,62 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+18094279114 serge.fecu@habita.com
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Boca de Yuma, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Boca de Yuma, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€7,32 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+18094279114 serge.fecu@habita.com
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Villa Verde, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Villa Verde, Доминиканская Республика
7,4 миллиона м2, со всем, что нужно для пристани для яхт, Михес, где сейчас начинают появлят…
€111,62 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
+18094279114 serge.fecu@habita.com
Realting.com
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