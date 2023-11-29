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Коммерческая недвижимость в La Altagracia, Доминиканская Республика

Игуэй
3
3 объекта найдено
Коммерческая в Игуэй, Доминиканская Республика
Коммерческая
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 2 000 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,27 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Коммерческая с Spalni в Игуэй, Доминиканская Республика
Коммерческая с Spalni
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 1 000 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€999,446
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Отель с Spalni в Игуэй, Доминиканская Республика
Отель с Spalni
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 1 223 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,18 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English
Realting.com
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