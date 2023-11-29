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Земельные участки в Игуэй, Доминиканская Республика

10 объектов найдено
Земельные участки в Игуэй, Доминиканская Республика
Земельные участки
Игуэй, Доминиканская Республика
Площадь 631 м²
€85,949
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Dolce Vita Luxury Properties
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Игуэй, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Игуэй, Доминиканская Республика
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€3,54 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Игуэй, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Игуэй, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€35,705
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Игуэй, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Игуэй, Доминиканская Республика
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€2,23 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с подъездными путями в Игуэй, Доминиканская Республика
Земельные участки с подъездными путями
Игуэй, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€763,213
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Игуэй, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Игуэй, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€1,22 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Игуэй, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Игуэй, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€336,177
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Игуэй, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Игуэй, Доминиканская Республика
57 500 кв.м. с 150 кв.м. на дороге.Título y deslinde al díaPrecio $90 x м²
€4,69 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Игуэй, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Игуэй, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€136,288
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение в Игуэй, Доминиканская Республика
Земельные участки с водоснабжением, с подъездными путями, с электроснабжение
Игуэй, Доминиканская Республика
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€4,54 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения: English, Español
Realting.com
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