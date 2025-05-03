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Жильё в Bonao, Доминиканская Республика

1 объект найдено
Вилла в Бонао, Доминиканская Республика
Вилла
Бонао, Доминиканская Республика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 790 м²
Эта горная вилла расположена на холмах над отелем и яхт-клубом Bannister в Пуэрто-Баия-Саман…
$1,58 млн
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Параметры недвижимости в Bonao, Доминиканская Республика

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