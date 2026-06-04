Вилла Quinta de Santo António

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Закрытый кондоминиум 6 эксклюзивных вилл Расположенный рядом с кондоминиумом Quinta de Fez, этот интимный закрытое сообщество предлагает идеальный баланс конфиденциальности; Элегантность и современный комфорт.
Характеристики объекта
Параметры объекта
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
2027
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
2
Элементы интерьера
Отопление:
Индивидуальное отопление
Особенности системы безопасности:
Охрана
Особенности ремонта:
Черновая отделка
Элементы экстерьера
Особенности парковки:
Паркинг
Особенности экстерьера:
Бассейн
Огороженная территория
Дополнительно
Управляющая компания
Предоставление ВНЖ
Интерактивный каталог
Местонахождение на карте
Turcifal, Португалия
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
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