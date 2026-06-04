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Вилла Quinta de Santo António

Turcifal, Португалия
Цена по запросу
;
19
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ID: 38214
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 16.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Португалия
  • Район
    Лиссабон
  • Город
    Torres Vedras
  • Город
    Turcifal
  • Адрес
    Rua Manuel Rogerio Brasil, 619

О комплексе

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Закрытый кондоминиум
6 эксклюзивных вилл
Расположенный рядом с кондоминиумом Quinta de Fez, этот интимный
закрытое сообщество предлагает идеальный баланс конфиденциальности;
Элегантность и современный комфорт.

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Особенности ремонта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Предоставление ВНЖ

Интерактивный каталог

Местонахождение на карте

Turcifal, Португалия
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

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Вилла Quinta de Santo António
Turcifal, Португалия
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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