  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Pyrga Larnacas
  4. Новые дома

Продажа новых домов в Pyrga Larnacas, Кипр

квартиры
2
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Вилла Вилла с 3 спальнями в Pyla Dekheleia в закрытом комплексе с 15 современными и элегантными виллами
Вилла Вилла с 3 спальнями в Pyla Dekheleia в закрытом комплексе с 15 современными и элегантными виллами
Пирга, Кипр
от
€547,000
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
Бюджетные виллы на продажу в Ларнаке. Каждая вилла уникальна по размеру и дизайну. Свяжитесь с нами и поделитесь своими личными предпочтениями, чтобы мы могли подсказать вам наиболее подходящий вариант. ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕДВИЖИМОСТИ Энергоэффективность с рейтингом A Открытый бассейн Открытая планировка: гостиная и столовая Солнечные батареи для нагрева воды Варианты спален с ванными комнатами Прачечная на первом этаже Сад на крыше Камин Мраморные лестницы Отделка экстерьера местным натуральным камнем Крытая парковка Зона барбекю и бар Сдача - 14 месяцев с даты заказа ИНФРАСТРУКТУРА Закрытая территория Отдельные резиденции на просторных участках Ландшафтные сады Легкий доступ к шоссе Пешая доступность до пляжей с голубым флагом Рядом: центр города, магазины, рестораны, развлекательные центры
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти