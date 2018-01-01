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Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр

Лакатамия, Кипр
от
€656,000
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8
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О комплексе

Предлагаются просторные элитные виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом.

Возможно строительство бассейна.

Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.

Особенности квартир

Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет.

Второй этаж: четыре спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, три спальни имеют общую ванную комнату).

Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные водонагреватели
  • Полы с подогревом
  • Подготовка для установки сигнализации
  • Подготовка для установки кондиционеров
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в пригороде Никосии, рядом со стадионом ГСП, автомагистралью и всего в 15 минутах от центра города.

Местонахождение новостройки
Лакатамия, Кипр

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Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр
Лакатамия, Кипр
от
€656,000
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