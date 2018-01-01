Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр

Предлагаются просторные элитные виллы с террасами, двойным гаражом и красивым садом.
Возможно строительство бассейна.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.Особенности квартир
Первый этаж: большая гостиная, столовая и современная кухня, терраса, гостевой туалет.
Второй этаж: четыре спальни (главная спальня имеет гардеробную и собственную ванную комнату, три спальни имеют общую ванную комнату).Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится в пригороде Никосии, рядом со стадионом ГСП, автомагистралью и всего в 15 минутах от центра города.