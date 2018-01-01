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Новый многофункциональный проект рядом с портом, Ларнака, Кипр

Ларнака, Кипр
от
€457,326
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4
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О комплексе

Предлагается многофункциональный проект, включающий двухкомнатные квартиры и коммерческие помещения.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с морем, портом и гаванью, пляжами и центром Ларнаки.

Местонахождение новостройки
Ларнака, Кипр

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Новый многофункциональный проект рядом с портом, Ларнака, Кипр
Ларнака, Кипр
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