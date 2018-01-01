Новый многофункциональный проект рядом с портом, Ларнака, Кипр

Резиденция располагает большим парком, бассейнами, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, зоной барбекю, фитнес-центром, детской площадкой.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится между казино-курортом и гольф-курортом, недалеко от центра города Лимассола, рядом с пляжем и аквапарком.
Резиденция располагает большими бассейнами и ухоженными зелеными зонами.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Пафоса, в пешей доступности от пляжа, рядом со всей необходимой инфраструктурой, школами, медицинскими центрами, полями для гольфа, в нескольких минутах езды от международного аэропорта.
Пляж - 1 минута
Автомагистраль - 3 минуты
Поля для гольфа - 8 минут
Международный аэропорт - 10 минут
Порт и набережная - 18 минут
Центр Пафоса - 20 минут
Предлагаются студии с террасами.
Резиденция располагает бассейном, террасой на крыше, консьерж-сервисом, видеонаблюдением и парковкой.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Бытовая техника
Гранитные кухонные столешницы
Солнечные водонагреватели
Двойные стеклопакеты
Москитные сетки
Wi-Fi
Спутниковое ТВ
Расположение и объекты поблизости
Пляж - 750 метров
Супермаркет - 350 метров
Аэропорт - 16 км
Ресторан - 280 метров
Отель - 120 метров
Аптека - 650 метров