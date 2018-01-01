Новая резиденция с бассейном недалеко от пляжа и центра Пафоса, Героскипу, Кипр

Предлагается вилла с бассейном 8 х 4 м, садом, панорамным видом на море, горы и Пафос.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Центральное отопление
Подготовка для установки кондиционеров
Стенные шкафы
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в 10 минутах езды от Пафоса.
Школа - 2 км
Пляж - 3 км
Магазины - 2 км
Бары - 3 км
Рестораны - 4 км
Пафос - 5 км
Пейя - 5 км
Корал-Бэй - 5 км
Поле для гольфа - 5 км
Гавань - 5 км
Аэропорт Пафоса - 15 км
Аэропорт Ларнаки - 140 км
Резиденция располагает садом и парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Плиточный пол
Алюминиевые окна
Расположение и объекты поблизости
Главная дорога - 200 метров
Торговый центр - 550 метров
Супермаркет - 400 метров
Школа - 850 метров
Порт - 1,3 км
Гавань - 3,5 км
Аквапарк - 2,2 км
Поле для гольфа - 2,4 км
Международный аэропорт Пафоса - 45 км
Международный аэропорт Ларнаки - 60 км
Никосия - 60 км
Предлагаются современные квартиры, занимающие весь этаж.
Квартира на верхнем этаже имеет сад на крыше с джакузи и зоной отдыха.
Резиденция располагает садом и бассейном.
Окончание строительства - 4 квартал 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Гавань Паралимни - 3 км
Пляж - 1 км
Аэропорт - 64 км
Супермаркет - 500 метров
Ресторан - 500 метров
Никосия - 50 минут
Ларнака - 30 минут
Лимассол - 1 час 10 минут