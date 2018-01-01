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Новая резиденция с бассейном недалеко от пляжа и центра Пафоса, Героскипу, Кипр

Героскипу, Кипр
от
€300,000
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4
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О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты с парковочными местами.

Резиденция располагает бассейном на крыше.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Сигнализация
  • Полы с подогревом
  • Плиточный пол
  • Ламинат в спальнях
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж - 3,5 км (8 минут)
  • Аэропорт Пафоса - 7 км (10 минут)
  • Торговый центр - 4,7 км (10 минут)
  • Порт Пафоса - 5 км (11 минут)
  • Автомагистраль Лимассол - 2 км (4 минуты)
  • Гольф-курорт - 1,8 км (5 минут)
  • Исторический центр Пафоса - 4,4 км (8 минут)
Местонахождение новостройки
Героскипу, Кипр

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