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Малоэтажная резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Като Пафос, Кипр

Пафос, Кипр
от
€405,900
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20
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О комплексе

Предлагаются квартиры с видом на море и город.

Резиденция располагает садом на крыше и бассейном.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в жилом районе, в пешей доступности от пляжа, всей необходимой инфраструктуры и набережной Като Пафос, в 2 км от центра города, в нескольких минутах езды от международной школы.

  • Аэропорт - 15 км
  • Пляж - 800 метров
  • Супермаркет - 300 метров
Местонахождение новостройки
Пафос, Кипр

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Малоэтажная резиденция с бассейном в 800 метрах от пляжа, Като Пафос, Кипр
Пафос, Кипр
от
€405,900
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