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Коммерческая недвижимость в Будапеште, Венгрия

33 объекта найдено
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 81 м²
€117,426
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 123 м²
€1,10 млн
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 25 м²
€79,589
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 514 м²
€441,002
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 062 м²
€882,003
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 50 м²
€65,237
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 60 м²
€206,149
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 78 м²
€160,000
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 42 м²
€72,804
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 38 м²
€117,426
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 900 м²
€1,23 млн
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 56 м²
€258,338
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 736 м²
€649,760
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 169 м²
€440,219
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 70 м²
€85,852
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 32 м²
€90,810
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 1 100 м²
€887,222
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 359 м²
€570,153
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 279 м²
€529,924
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 3 475 м²
€5,22 млн
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 3 577 м²
€3,15 млн
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 109 м²
€89,164
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 55 м²
€130,862
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 32 м²
€110,144
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 296 м²
€194,063
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 735 м²
Этот отель расположен в самом центре Будапешта между мостом Маргит и мостом Арпад, в классич…
€1,10 млн
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Доходный дом в Будапешт, Венгрия
Доходный дом
Будапешт, Венгрия
Площадь 2 250 м²
Количество этажей 8
8-й район 55 квартир, 2 магазина Цена: 9.200.000 EUR Площадь:2.250 м2 8-й район – с…
€9,20 млн
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 8 892 м²
€9,70 млн
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 7 210 м²
€3,93 млн
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Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 66 м²
€190,995
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