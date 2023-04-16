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Realting.com
Россия
Центральный федеральный округ
Новомосковский административный округ
поселение Десёновское
Купить коммерческую недвижимость в поселение Десёновское, Россия
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27 объектов найдено
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Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
111 м²
4/12 Этаж
€ 196,545
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
220 м²
4/12 Этаж
€ 382,756
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
136 м²
4/12 Этаж
€ 236,860
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
165 м²
4/12 Этаж
€ 295,729
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
125 м²
4/12 Этаж
€ 219,886
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
124 м²
4/12 Этаж
€ 217,044
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
123 м²
4/12 Этаж
€ 216,411
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
131 м²
4/12 Этаж
€ 240,470
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
315 м²
9/12 Этаж
€ 563,124
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
99 м²
4/12 Этаж
€ 178,232
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
109 м²
4/12 Этаж
€ 193,027
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
71 м²
4/12 Этаж
€ 161,683
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
226 м²
4/12 Этаж
€ 391,829
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
44 м²
4/12 Этаж
€ 106,871
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
352 м²
9/12 Этаж
€ 622,971
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
369 м²
9/12 Этаж
€ 607,152
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
297 м²
9/12 Этаж
€ 526,335
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
357 м²
9/12 Этаж
€ 620,818
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
330 м²
9/12 Этаж
€ 578,212
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
674 м²
10/12 Этаж
€ 1,134,043
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
525 м²
10/12 Этаж
€ 887,420
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
485 м²
10/12 Этаж
€ 784,711
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
1 100 м²
11/12 Этаж
€ 1,788,455
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
1 012 м²
11/12 Этаж
€ 1,618,864
Продаётся коммерческое помещение (на два этажа), п…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
€ 33,000,000
Business Center class B+ for sale in Moscow.Area: 15,756 m2The payback period is approximate…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
€ 23,000,000
The business center is a prestigious office complex in the central district of Moscow.The fa…
Коммерческая
поселение Десёновское, Россия
€ 37,500,000
Business Center-consists of 5 buildings of various storeys (3-5 floors), 4 of which are conn…
Параметры недвижимости в поселение Десёновское, Россия
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