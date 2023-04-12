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Купить магазин в Центральный федеральный округ, Россия

Москва
2942
Московская область
1823
Люберцы
960
поселение Сосенское
180
Коммунарка
99
поселение Десёновское
28
Химки
24
поселение Вороновское
17
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1 объект найдено
Магазинв Москва, Россия
Магазин
Москва, Россия
Цена по запросу
The shopping center has been opened in 2016 and is the largest shopping and entertainment ce…

Параметры недвижимости в Центральный федеральный округ, Россия

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