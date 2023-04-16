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Продажа офисных помещений в Oeiras, Португалия

Oeiras
1
Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias
1
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1 объект найдено
Офисв Oeiras, Португалия
Офис
Oeiras, Португалия
16 313 м² Количество этажей 13
Цена по запросу
Отель Oeiras удобно расположен между столичным центром Лиссабона ( в 15 минутах езды ) и Каш…

Параметры недвижимости в Oeiras, Португалия

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