Купить коммерческую недвижимость в Албуфейра, Португалия

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Albufeira e Olhos de Agua
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Отель
Albufeira, Португалия
€ 15,000,000
Albufeira один из самых посещаемых туристами город юга Португалии, что обуславливает большой…
Коммерческая
Albufeira, Португалия
20 000 м²
€ 7,100,000
Туристический комплекс с двумя отелями в Алгарве, Португалия. Комплекс расположен в экологич…
Коммерческая 30 спален
Albufeira, Португалия
2 000 м²
€ 5,000,000
Отличный отель расположен недалеко от пляжа Сальгадос в Альбуфейре, Алгарве, Португалия. В о…
Параметры недвижимости в Албуфейра, Португалия
с видом на море
недорогая
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