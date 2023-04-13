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Продажа офисных помещений на Северном Кипре

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11 объектов найдено
Офисв Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Nicosia, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Коммерческий офис теперь доступен для аренды в Agios Dometios.Недвижимость расположена недал…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
7-этажное здание, расположенное в центре города. Здание состоит из семи этажей офисов и подв…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A 7-story building situated in the city center.The building comprises of seven floors o…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 3,500,000
Отель расположен недалеко от центра Никосии, в северном углу проспекта Луки Акрита и улицы А…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
€ 1,175,000
Офис на целый этаж в самом центре Никосии. Офис находится на 5-м этаже в одиннадцатиэтажном …
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
The office is situated at Nicosia- Aglantzia area, facing Larnakas Avenue. It’s near c…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
A commercial space located on the first floor in Nicosia.It comprises of two unified units o…
Офисв Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Офис
Никосия, Турецкая Республика Северного Кипра
Цена по запросу
Masterful design and state-of-the art construction characterize this modern business center,…

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