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Коммерческая недвижимость в Варенский район, Литва

Меркине
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3 объекта найдено
Коммерческая в Giniunai, Литва
Коммерческая
Giniunai, Литва
1 472 м² 1 Этаж
€ 599,999
Объекты с оборудованием и участок для продажи, подходящие для производственного бизнеса пище…
Коммерческая в Vilguciai, Литва
Коммерческая
Vilguciai, Литва
303 м² 1 Этаж
€ 145,000
303 кв.м. продается в плотском районе Гудиуса. м. производство - складские помещения с кварт…
Готовый бизнес 10 спален в Меркине, Литва
Готовый бизнес 10 спален
Меркине, Литва
20 Количество комнат 10 ванных комнат 940 м² Количество этажей 3
€ 1,100,000
ПРОДАЕТСЯ ДОМ НА БЕРЕГУ НЕМУНЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА! ДОМ НАХОДИТСЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРК…
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