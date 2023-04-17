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Купить коммерческую недвижимость в Игналинский район, Литва

2 объекта найдено
Коммерческаяв Palaukoja, Литва
Коммерческая
Palaukoja, Литва
605 м² 1 Этаж
€ 247,000
Коммерческаяв Linkmenys, Литва
Коммерческая
Linkmenys, Литва
501 м² 1 Этаж
€ 19,500
ИГНАЛИНОС Р., КАЗИТИЧЕСКИЙ К. НЕ ПРЕДСТАВЛЯЙТЕ ПОТЕРЯТЬ СКЛИПУ МНОГИМ ГОСУДАРСТВАМ. НАЗАД И …

Параметры недвижимости в Игналинский район, Литва

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