Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Магазины

Купить магазин в Италии

коммерческая недвижимость
355
отели
92
офисы
2
производственные здания
13
доходные дома
1
инвестиционная недвижимость
4
склады
3
Магазин В архив
Очистить
1 объект найдено
Магазинв Менаджо, Италия
Магазин
Менаджо, Италия
80 м²
€ 200,000
Продается помещение, расположенное в центре Менаджо, на озере Комо. Помещение можно использо…

Регионы с недвижимостью на продажу

Комо
Ломбардия

Параметры недвижимости в Италии

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти