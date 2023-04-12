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Купить производственное здание в Италии

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13 объектов найдено
Производствов Sterpete, Италия
Производство
Sterpete, Италия
7 200 м²
Цена по запросу
Производствов Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
2 000 м²
Цена по запросу
Коттедж будет отремонтирован с 10 000 квадратных метров земли 70 квадратных метров. Утвержде…
Производствов Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
21 000 м²
Цена по запросу
Большой отремонтированный каменный фермерский дом до 50% ( на практике два соседних дома, од…
Производствов Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
5 000 м²
Цена по запросу
Ссылочный номер: N364Название недвижимости: Casa AnnaРасположение: в странеГород / Город: Зо…
Производствов Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
40 000 м²
Цена по запросу
78 кв.м. квартира с отдельным входом на первом этаже с широким видом на море. Две спальни, г…
Производствов Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
8 686 м²
Цена по запросу
Участок под застройку в панорамном месте в пригороде страны с возможностью аннексии прилегаю…
Производствов Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
1 500 м²
Цена по запросу
Огороженный ремесленный участок с воротами. Поверхность более 1500 квадратных метров вставле…
Производствов Posta, Италия
Производство
Posta, Италия
500 м² 1/2 Этаж
€ 110,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Производствов Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
2 000 м²
Цена по запросу
Крафт-лот площадью 2000 квадратных метров в первых пригородах страны легко добраться до офис…
Производствов Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
4 300 м²
Цена по запросу
Строительство участка 4 300 квадратных метров для ремесленных целей
Производствов Терни, Италия
Производство
Терни, Италия
7 800 м²
Цена по запросу
Земельный участок со зданием, построенным только частично на передней автомагистрали
Производствов Passo Cordone, Италия
Производство
Passo Cordone, Италия
5 074 м²
€ 2,000,000
Продается современный комплекс, состоящий из 2 расположенных рядом предприятий. Предприятия …
Производствов La Serra, Италия
Производство
La Serra, Италия
2 100 м²
€ 2,800,000
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Регионы с недвижимостью на продажу

Умбрия
Терни
Абруццо
Лацио
Тоскана

Параметры недвижимости в Италии

с видом на горы
с бассейном
недорогая
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