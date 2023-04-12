Купить инвестиционная недвижимость в Италии

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Инвестиционная 5 спален
Пиза, Италия
20 Количество комнат
460 м²
Цена по запросу
Поместье в Тоскане включает земельный участок площадью около 55 гектаров, главный дом площад…
Инвестиционная 10 спален
Флоренция, Италия
10 Количество комнат
10 ванных комнат
3 000 м²
Количество этажей 3
€ 10,000,000
Продается уникальный объект недалеко от Флоренции. Бессрочная лицензия на большую и малую…
Инвестиционная 10 спален
Pizzo, Италия
5 ванных комнат
380 м²
€ 500,000
Исторический фермерский дом находится в Пиццо, в провинции Вибо-Валентия, в регионе Калабрия…
Инвестиционная 3 спальни
Zambrone, Италия
2 ванных комнат
66 м²
€ 153,275
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