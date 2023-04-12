Купить инвестиционная недвижимость в Италии

Инвестиционная 10 спален Флоренция, Италия 10 Количество комнат 10 ванных комнат 3 000 м² Количество этажей 3

€ 10,000,000

Продается уникальный объект недалеко от Флоренции. Бессрочная лицензия на большую и малую…