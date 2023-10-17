Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Венгрия
  4. Задунайский край

Коммерческая недвижимость в Задунайский край, Венгрия

Tapolcai jaras
28
Siofoki jaras
26
Soproni jaras
24
Zalaegerszegi jaras
23
Шопрон
19
Balatonfueredi jaras
17
Tatabanyai jaras
17
Хевиз
17
Показать больше
639 объектов найдено
Коммерческая 1 ванная в Шопрон, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Шопрон, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
€167,096
Коммерческая в Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
Площадь 210 м²
€153,800
Коммерческая в Дунауйварош, Венгрия
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
Площадь 610 м²
€308,228
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 98 м²
€51,414
Коммерческая в Сань, Венгрия
Коммерческая
Сань, Венгрия
Площадь 899 м²
€174,551
Коммерческая в Марцали, Венгрия
Коммерческая
Марцали, Венгрия
Площадь 690 м²
€141,132
Коммерческая в Варпалота, Венгрия
Коммерческая
Варпалота, Венгрия
Площадь 260 м²
€358,927
Коммерческая в Бадачоньтомай, Венгрия
Коммерческая
Бадачоньтомай, Венгрия
Площадь 471 м²
€422,764
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 942 м²
€512,496
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 85 м²
€166,388
Коммерческая в Koeveskal, Венгрия
Коммерческая
Koeveskal, Венгрия
Площадь 120 м²
€894,753
Коммерческая в Замарди, Венгрия
Коммерческая
Замарди, Венгрия
Площадь 824 м²
€899,747
Коммерческая в Szombathelyi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szombathelyi jaras, Венгрия
Площадь 82 м²
€82,263
Коммерческая в Папа, Венгрия
Коммерческая
Папа, Венгрия
Площадь 18 м²
€14,653
Коммерческая в Koeveskal, Венгрия
Коммерческая
Koeveskal, Венгрия
Площадь 220 м²
€642,420
Коммерческая в Тапольца, Венгрия
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
Площадь 15 м²
€15,357
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 50 м²
€64,268
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 820 м²
€668,384
Коммерческая в Szantod, Венгрия
Коммерческая
Szantod, Венгрия
Площадь 110 м²
€372,495
Коммерческая в Gyenesdias, Венгрия
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
Площадь 900 м²
€1,08 млн
Коммерческая в Ревфюлёп, Венгрия
Коммерческая
Ревфюлёп, Венгрия
Площадь 550 м²
€861,187
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 60 м²
€203,086
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 78 м²
€160,000
Коммерческая в Кестхей, Венгрия
Коммерческая
Кестхей, Венгрия
Площадь 24 м²
€76,656
Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 15 м²
€16,710
Коммерческая в Egyhazasfalu, Венгрия
Коммерческая
Egyhazasfalu, Венгрия
Площадь 349 м²
€173,523
Коммерческая в Будапешт, Венгрия
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
Площадь 26 м²
€51,157
Коммерческая в Базакереттье, Венгрия
Коммерческая
Базакереттье, Венгрия
Площадь 96 м²
€15,373
Коммерческая в Шом, Венгрия
Коммерческая
Шом, Венгрия
Площадь 34 м²
€50,129
Коммерческая в Tatabanyai jaras, Венгрия
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
Площадь 17 м²
€16,710

Типы недвижимости в Задунайский край

отели
офисы
инвестиционная недвижимость
Realting.com
Перейти