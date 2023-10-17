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Realting.com
Коммерческая
Венгрия
Задунайский край
Коммерческая недвижимость в Задунайский край, Венгрия
Tapolcai jaras
28
Siofoki jaras
26
Soproni jaras
24
Zalaegerszegi jaras
23
Шопрон
19
Balatonfueredi jaras
17
Tatabanyai jaras
17
Хевиз
17
Татабанья
16
Gyori jaras
15
Szekesfehervari jaras
15
Дьёр
14
Залаэгерсег
14
Szekszardi jaras
13
Секешфехервар
13
Esztergomi jaras
12
Сексард
12
Paksi jaras
10
Шиофок
10
Tatai jaras
9
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639 объектов найдено
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Коммерческая 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1
148 м²
€167,096
Рекомендовать
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
210 м²
€153,800
Рекомендовать
Коммерческая
Дунауйварош, Венгрия
610 м²
€308,228
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
98 м²
€51,414
Рекомендовать
Коммерческая
Сань, Венгрия
899 м²
€174,551
Рекомендовать
Коммерческая
Марцали, Венгрия
690 м²
€141,132
Рекомендовать
Коммерческая
Варпалота, Венгрия
260 м²
€358,927
Рекомендовать
Коммерческая
Бадачоньтомай, Венгрия
471 м²
€422,764
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
942 м²
€512,496
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
85 м²
€166,388
Рекомендовать
Коммерческая
Koeveskal, Венгрия
120 м²
€894,753
Рекомендовать
Коммерческая
Замарди, Венгрия
824 м²
€899,747
Рекомендовать
Коммерческая
Szombathelyi jaras, Венгрия
82 м²
€82,263
Рекомендовать
Коммерческая
Папа, Венгрия
18 м²
€14,653
Рекомендовать
Коммерческая
Koeveskal, Венгрия
220 м²
€642,420
Рекомендовать
Коммерческая
Тапольца, Венгрия
15 м²
€15,357
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
50 м²
€64,268
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
820 м²
€668,384
Рекомендовать
Коммерческая
Szantod, Венгрия
110 м²
€372,495
Рекомендовать
Коммерческая
Gyenesdias, Венгрия
900 м²
€1,08 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Ревфюлёп, Венгрия
550 м²
€861,187
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
60 м²
€203,086
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
78 м²
€160,000
Рекомендовать
Коммерческая
Кестхей, Венгрия
24 м²
€76,656
Рекомендовать
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
15 м²
€16,710
Рекомендовать
Коммерческая
Egyhazasfalu, Венгрия
349 м²
€173,523
Рекомендовать
Коммерческая
Будапешт, Венгрия
26 м²
€51,157
Рекомендовать
Коммерческая
Базакереттье, Венгрия
96 м²
€15,373
Рекомендовать
Коммерческая
Шом, Венгрия
34 м²
€50,129
Рекомендовать
Коммерческая
Tatabanyai jaras, Венгрия
17 м²
€16,710
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