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Продажа офисных помещений в Похьойсе-Похьянмаа, Финляндия

Raahe sub region
3
Раахе
3
5 объектов найдено
Офис 372 м² в Раахе, Финляндия
Офис 372 м²
Раахе, Финляндия
Площадь 372 м²
Этаж 1/1
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$39,263
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 248 м² в Kurenalus, Финляндия
Офис 248 м²
Kurenalus, Финляндия
Площадь 248 м²
Этаж 1/2
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$32,980
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 153 м² в Раахе, Финляндия
Офис 153 м²
Раахе, Финляндия
Площадь 153 м²
Этаж 1/1
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$378,467
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 36 м² в Oulu sub region, Финляндия
Офис 36 м²
Oulu sub region, Финляндия
Площадь 36 м²
Этаж 2/3
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$96,097
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Офис 351 м² в Раахе, Финляндия
Офис 351 м²
Раахе, Финляндия
Площадь 351 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$247,640
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
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Типы недвижимости в Похьойсе-Похьянмаа

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