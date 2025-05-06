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Продажа офисных помещений в Эспоо, Финляндия

коммерческая недвижимость
5
5 объектов найдено
Офис 628 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 628 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 628 м²
Этаж 1/2
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$363,107
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 380 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 380 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 380 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$393,835
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 394 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 394 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 394 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$294,545
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 1 787 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 1 787 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 787 м²
Этаж 1/3
Продается офисной здание с мебелью, частично сданное в аренду. Хорошее расположение - между …
$1,25 млн
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 162 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 162 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 162 м²
Этаж -1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$158,645
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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