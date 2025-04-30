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Продажа офисных помещений в Хельсинки, Финляндия

коммерческая недвижимость
9
8 объектов найдено
Офис 260 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 260 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 260 м²
Этаж 1/6
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Цена по запросу
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Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 223 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 223 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 223 м²
Этаж 2/3
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$487,876
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 47 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 47 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 47 м²
Этаж 3/3
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$123,391
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 378 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 378 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 378 м²
Этаж 1/4
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$55,725
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 70 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 70 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 70 м²
Этаж 1/6
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Цена по запросу
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 55 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 55 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$140,734
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 63 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 63 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 63 м²
Этаж 1/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$169,449
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 53 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 53 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$132,489
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
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