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Продажа офисных помещений в Раахе, Финляндия

коммерческая недвижимость
4
3 объекта найдено
Офис 372 м² в Раахе, Финляндия
Офис 372 м²
Раахе, Финляндия
Площадь 372 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$32,981
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Офис 153 м² в Раахе, Финляндия
Офис 153 м²
Раахе, Финляндия
Площадь 153 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$378,467
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 351 м² в Раахе, Финляндия
Офис 351 м²
Раахе, Финляндия
Площадь 351 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$247,640
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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