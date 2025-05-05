Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Финляндия
  3. Helsinki sub-region
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Helsinki sub region, Финляндия

Хельсинки
9
Эспоо
5
19 объектов найдено
Офис 53 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 53 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 53 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$132,489
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 628 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 628 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 628 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$363,107
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 63 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 63 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 63 м²
Этаж 1/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$169,449
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 47 м² в Керава, Финляндия
Офис 47 м²
Керава, Финляндия
Площадь 47 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$62,052
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 394 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 394 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 394 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$294,545
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 380 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 380 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 380 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$395,154
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 37 м² в Мянтсяля, Финляндия
Офис 37 м²
Мянтсяля, Финляндия
Площадь 37 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$51,176
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 174 м² в Керава, Финляндия
Офис 174 м²
Керава, Финляндия
Площадь 174 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$236,618
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 47 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 47 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 47 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$123,391
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 260 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 260 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 260 м²
Этаж 1/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 119 м² в Ярвенпяа, Финляндия
Офис 119 м²
Ярвенпяа, Финляндия
Площадь 119 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$111,450
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 55 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 55 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 55 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$140,734
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 1 787 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 1 787 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 1 787 м²
Этаж 1/3
Продается офисной здание с мебелью, частично сданное в аренду. Хорошее расположение - между …
$1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 164 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 164 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 164 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$163,888
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 70 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 70 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 70 м²
Этаж 1/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 144 м² в Ярвенпяа, Финляндия
Офис 144 м²
Ярвенпяа, Финляндия
Площадь 144 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$110,766
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 378 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 378 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 378 м²
Этаж 1/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$55,725
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 223 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 223 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 223 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$487,876
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 162 м² в Helsinki sub region, Финляндия
Офис 162 м²
Helsinki sub region, Финляндия
Площадь 162 м²
Этаж -1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$158,645
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano

Типы недвижимости в Helsinki sub region

коммерческая недвижимость
Realting.com
Перейти