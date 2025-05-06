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Продажа офисных помещений в Районе Котка-Хамина, Финляндия

Котка
3
3 объекта найдено
Офис 370 м² в Район Котка-Хамина, Финляндия
Офис 370 м²
Район Котка-Хамина, Финляндия
Площадь 370 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$509,484
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 943 м² в Район Котка-Хамина, Финляндия
Офис 943 м²
Район Котка-Хамина, Финляндия
Площадь 943 м²
Этаж 2/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$43,021
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Офис 370 м² в Район Котка-Хамина, Финляндия
Офис 370 м²
Район Котка-Хамина, Финляндия
Площадь 370 м²
Этаж 2/6
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$396,897
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Типы недвижимости в Районе Котка-Хамина

коммерческая недвижимость
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