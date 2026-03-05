Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда домов в Khan Pou Senchey, Камбоджа

5 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Sangkat Kakab 1, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Kakab 1, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 126 м²
Этаж 3
Доступный сейчас, этот 3-этажный дом в аренду расположен вдоль российского бульвара, прямо н…
$800
в месяц
Дом 5 комнат в Khan Pou Senchey, Камбоджа
Дом 5 комнат
Khan Pou Senchey, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 4 000 м²
Этаж 1
Склад для аренды в Chaom Chau Этот просторный склад площадью 4000 кв.м. теперь доступен для …
$7,500
в месяц
Дом 2 комнаты в Sangkat Kakab 1, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Sangkat Kakab 1, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 000 м²
Этаж 1
Отличный склад для аренды в Чаом Чау Этот склад площадью 1000 квадратных метров теперь досту…
$2,200
в месяц
Дом 4 комнаты в Sangkat Kakab 1, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Kakab 1, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 100 м²
Этаж 2
Доступный сейчас, этот угловой дом для аренды находится на земельном участке площадью 4 м x …
$1,000
в месяц
Дом 5 комнат в Sangkat Kakab 1, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Kakab 1, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Этаж 3
Сообщество в Туэк Тла, округ Сен Сок, Пномпень, предлагает широкий выбор просторных и соврем…
$1,200
в месяц
