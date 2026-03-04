Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Камбоджа
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа

виллы
12
34 объекта найдено
Дом в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Дом
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1
Prime Shop Space for Rent on Street 163 Пользуйтесь возможностью арендовать фантастическое п…
$650
в месяц
Дом 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Дом 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1
Откройте для себя этот уютный и доступный дом для аренды в Sangkat Toul Svay Prey 1. Всего з…
$750
в месяц
Вилла 6 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 460 м²
Этаж 2
Эта просторная вилла для аренды в Хан-Беунг-Кенг-Канг расположена в просторном районе недале…
$3,000
в месяц
Вилла 12 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Вилла 12 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 12
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 510 м²
Этаж 2
Расположенная в престижном Khan Boeung Keng Kong 1, эта просторная вилла занимает 510 кв.м з…
$5,000
в месяц
Дом в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Дом
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Площадь 510 м²
Этаж 2
Этот арендованный магазин расположен в Boeng Keng Kang, одном из самых популярных и быстрора…
$4,000
в месяц
Дом в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Камбоджа
Дом
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Pir, Камбоджа
Площадь 273 м²
Этаж 2
Обеспечить выгодное расположение бизнеса в Туол Свей Прей II, одном из самых известных и вос…
$1,800
в месяц
Вилла 5 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 562 м²
Этаж 2
Эта просторная вилла с 5 спальнями в БКК1 предлагает исключительную возможность для посольст…
$5,500
в месяц
Дом 4 комнаты в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 155 м²
Этаж 266
3,5-этажный дом доступен для аренды в Tuol Svay Prey Ti 2, расположенном на Mao Tse Toung Bl…
$2,000
в месяц
Дом в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Дом
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 336 м²
Этаж 2
Главная Магазин Аренда на бульвар Мао Саэ Тунг Это исключительная возможность арендовать уни…
$4,500
в месяц
Дом 8 комнат в Sangkat Tomnop Teuk, Камбоджа
Дом 8 комнат
Sangkat Tomnop Teuk, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 184 м²
Этаж 3
Эта просторная 2-квартирная угловая недвижимость предлагает высокую видимость и легкий досту…
$2,700
в месяц
Дом 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Дом 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Эта полностью меблированная, удобная для домашних животных 1-комнатная квартира удобно распо…
$320
в месяц
Вилла 20 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Вилла 20 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 20
Количество спален 20
Площадь 562 м²
Этаж 3
Обеспечьте престижный бизнес-адрес с этой обширной виллой в аренду в Хан-Боэн-Кенг-Канг (BKK…
$5,000
в месяц
Вилла 6 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 504 м²
Этаж 2
Откройте для себя исключительную возможность аренды с этой элегантной виллой в Хан-Бунг-Кенг…
$5,000
в месяц
Дом 3 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Этаж 2
Премиум-магазин для аренды на Mao Sae Tung Blvd Это феноменальная возможность арендовать огр…
$5,000
в месяц
Вилла 5 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 476 м²
Эта вилла идеально подходит для тех, кто ищет просторную и хорошо расположенную недвижимость…
$6,000
в месяц
Вилла 5 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 432 м²
Этаж 2
Спрятанная в одном из самых востребованных районов Пномпеня, эта вилла с 5 спальнями в Boeun…
$5,500
в месяц
Дом 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Дом 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Расположенный в самом сердце Boeung Keng Kang 1 (BKK1), этот отремонтированный плоский дом п…
$660
в месяц
Вилла 6 комнат в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 450 м²
Этаж 2
Эта элегантная вилла в Sangkat Tuol Svay Prey 2 расположена недалеко от Олимпийского рынка, …
$2,200
в месяц
Дом 5 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 180 м²
Этаж 2
Это современное коммерческое пространство стратегически расположено на улице 360 в Boeng Ken…
$2,000
в месяц
Вилла 7 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 7 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 631 м²
Эта потрясающая вилла в самом сердце Boeung Keng Kang 1, всего в нескольких шагах от Monivon…
$7,500
в месяц
Вилла 5 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 590 м²
Этаж 2
Стратегически расположенная недалеко от угла улицы 310 в Sangkat Boeung Keng Kong 1, эта про…
$6,000
в месяц
Дом 3 комнаты в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 208 м²
Этаж 2
Стратегический магазин для аренды на бульваре Мао Саэ Тунг Это отличная возможность арендова…
$3,500
в месяц
Дом в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Дом
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Площадь 540 м²
Этаж 1
Центральный дом для аренды Spacious Дом на улице 143! Исключительная недвижимость площадью 3…
$3,600
в месяц
Дом 2 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 2
Расположенный в самом сердце Boeung Keng Kang 1, этот очаровательный дом предлагает сочетани…
$1,200
в месяц
Дом в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Дом
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Площадь 240 м²
Этаж 3
Откройте для себя главную коммерческую возможность с этим стратегически расположенным магази…
$1,500
в месяц
Дом в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Дом
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Этаж 2
Широкий магазин для аренды на Mao Sae Tung Blvd Этот исключительный магазин представляет соб…
$4,500
в месяц
Вилла 9 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 9 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 632 м²
Этаж 2
Просторная вилла теперь доступна для аренды в центре Boeung Keng Kang 1 (BKK1), самого желан…
$6,000
в месяц
Дом в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Дом
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1
Современный магазин для аренды на бульваре Мао Саэ Тунг Это отличная возможность арендовать …
$1,000
в месяц
Вилла 6 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 384 м²
Этаж 2
Опыт изысканной городской жизни в этой просторной и полностью оборудованной вилле, расположе…
$5,500
в месяц
Дом в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Дом
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Этаж 2
Масштабный магазин для аренды на Mao Sae Tung Blvd Этот исключительный магазин предлагает пе…
$4,500
в месяц
