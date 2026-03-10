Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Khan Chbar Ampov, Камбоджа

8 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Этаж 3
Эта элегантная трехэтажная вилла предлагает просторные жилые помещения, наполненные естестве…
$6,500
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 80 м²
Этаж 3
Расположен в искомом Борей Пэн Сообщество Huot, этот красиво меблированный связанный дом пре…
$1,400
в месяц
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Вилла 7 комнат
Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Этаж 2
Эта элегантная вилла Queen расположена в Borey Peng Huoth Beong Snor и доступна для аренды п…
$5,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Эта недавно оформленная вилла-близнец расположена в Borey Hi-Tech на Национальной дороге No …
$2,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 201 м²
Этаж 3
Вы ищете уникальный дом с сочетанием современной жизни и естественной среды? Этот красиво оф…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Это хорошая возможность для тех, кто ищет красивый связанный дом, который предлагает роскошн…
$1,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 3
Ухоженный связанный дом теперь предлагается для продажи в востребованной застройке Borey Pen…
$800
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 2
Откройте для себя свой следующий дом! Эта очаровательная вилла-близнец с 4 спальнями и 5 ван…
$2,000
в месяц
Оставить заявку
