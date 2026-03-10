Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда домов в Khan Chroy Changvar, Камбоджа

4 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 74 м²
Этаж 3
Эта резиденция, расположенная в очень востребованном районе развития OCIC Хана Хроя Чангвара…
$500
в месяц
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Этаж 3
Охватите жизнь комфорта и элегантности в этой исключительной вилле с 5 спальнями для аренды,…
$8,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Этаж 3
Откройте для себя следующее семейное убежище в ярком сердце Chraoy Chongvar, Preaek Ta Sek, …
$1,200
в месяц
Оставить заявку
Дом в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Дом
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Эта красивая традиционная вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами в Хрой Чунгве предлагает…
$1,200
в месяц
Оставить заявку
