Вилла 4 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 425 м²
Этаж 2
Эта потрясающая вилла с 4 спальнями и 6 ванными комнатами предлагает современный комфорт и у…
$3,000
в месяц
Дом 1 комната в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Дом 1 комната
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1
Просторный магазин для аренды на улице 135 Это отличная возможность арендовать просторный ма…
$900
в месяц
Вилла 4 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Этаж 3
Откройте для себя эту ухоженную 3-этажную виллу в тихом районе Phsar Daeum Thkov. Сидя на 8 …
$1,300
в месяц
Дом 6 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 100 м²
Этаж 2
Привлекательный магазин для аренды на улице 155 Это отличная возможность арендовать просторн…
$1,500
в месяц
Вилла 5 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 486 м²
Этаж 2
Эта просторная вилла теперь доступна для аренды в тихом и центральном районе Сангкат Боэн Тр…
$2,500
в месяц
Дом 5 комнат в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 140 м²
Этаж 3
Этот просторный 3-этажный дом в Boeung Keng Kang 1 предлагает идеальное сочетание комфорта, …
$2,900
в месяц
Дом 6 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 88 м²
Этаж 3
Просторный магазин для аренды на улице 135 Это отличная возможность арендовать просторный ма…
$1,700
в месяц
Вилла 7 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 7 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 336 м²
Этаж 1
Эта универсальная вилла в Хан-Чамкармоне теперь доступна для аренды, предлагая землю размеро…
$3,000
в месяц
Вилла 4 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 336 м²
Этаж 2
Испытайте вершину роскошной жизни в самом престижном закрытом сообществе Пномпеня с этой иск…
$2,800
в месяц
Вилла 6 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 544 м²
Эта просторная вилла в аренду в Тонле Басак расположена на щедрой земле размером 544 м2, пре…
$2,500
в месяц
Дом в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Дом
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 320 м²
Этаж 1
Коммерческий магазин на улице 446 Этот хорошо расположенный магазин предлагает отличную возм…
$3,000
в месяц
Дом 7 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом 7 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 126 м²
Этаж 3
Этот дом в Phsar Daeum Thkov, расположенный в тихом и удобном районе, предлагает щедрое прос…
$1,300
в месяц
Дом 9 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом 9 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 64 м²
Этаж 2
Магазины для аренды на улице 488 Это отличная возможность арендовать компактный магазин в от…
$900
в месяц
Вилла 3 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 3 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Эта просторная квартира площадью 162 м2 предлагает современный комфорт и удобство в очень во…
$3,500
в месяц
Дом в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Дом
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 144 м²
Этаж 2
Просторный магазин для аренды на улице 450 Это отличная возможность арендовать просторный ма…
$2,500
в месяц
Дом 6 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 275 м²
Этаж 3
Просторный магазин для аренды на улице 488 Это отличная возможность арендовать просторный ма…
$1,700
в месяц
Вилла 5 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 510 м²
Этаж 2
Расположенная в тихом районе Phsar Daeum Thkov, эта 2-этажная вилла предлагает просторную жи…
$2,000
в месяц
Дом 2 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Этаж 1
Уютный дом для аренды на улице 135 Это отличная возможность арендовать очаровательный дом в …
$400
в месяц
Вилла 4 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Этаж 2
Эта просторная вилла в аренду в Хан-Чамкармоне предлагает идеальное сочетание комфорта, удоб…
$4,000
в месяц
Дом в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Дом
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 2
Эта просторная недвижимость доступна для аренды в отличном месте Sangkat Boeng Trabaek. С ра…
$1,400
в месяц
Вилла 8 комнат в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 8 комнат
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 529 м²
Этаж 2
Эта щедрая вилла расположена всего в нескольких минутах от Boeung Trabek Plaza в Чамкар Морн…
$4,500
в месяц
Дом 4 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 64 м²
Этаж 2
Доступный магазин для аренды на улице 488 Это отличная возможность арендовать практичный маг…
$900
в месяц
Дом 3 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Этаж 1
Уютный и доступный дом для аренды на улице 456 Этот привлекательный дом на улице 456 являетс…
$750
в месяц
Дом 1 комната в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Дом 1 комната
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1
Просторный магазин для аренды на улице 155 Это отличная возможность арендовать просторный ма…
$650
в месяц
Дом в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Дом
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1
Исключительный угловой магазин на рынке Toul Tum Pung Вот краткий и привлекательный список н…
$2,500
в месяц
Дом 6 комнат в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 80 м²
Этаж 3
Этот просторный 3-этажный дом, расположенный в тихом районе рядом со школой, предлагает комф…
$750
в месяц
Дом в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 936 м²
Этаж 1
Дом для аренды на улице 488 Это отличная возможность арендовать огромный дом в отличном мест…
$4,500
в месяц
Дом 3 комнаты в Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Tuol Tumpung Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 4
Просторная 3-комнатная квартира теперь доступна для аренды в самом сердце российского рынка,…
$2,400
в месяц
Дом 5 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 90 м²
Этаж 3
Этот ухоженный 3-этажный дом готов к немедленному переезду и предлагает гибкость на каждом э…
$1,300
в месяц
Вилла 7 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 7 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 400 м²
Этаж 2
Эта элегантная и просторная вилла в Туол Тумпунг 1 идеально подходит для тех, кто ищет удобн…
$2,200
в месяц
