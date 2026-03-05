Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Mean Chey
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Khan Mean Chey, Камбоджа

21 объект найдено
Дом в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Площадь 240 м²
Этаж 5
Premier Corner Shophouse для аренды на Hun Sen Blvd Это феноменальная возможность арендовать…
$15,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 64 м²
Этаж 3
Прайм-магазин для аренды на High-Traffic Street 271 Вот краткий и привлекательный список нед…
$950
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Chak Angrae Kraom, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Chak Angrae Kraom, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 165 м²
Этаж 3
Эта трехэтажная вилла, расположенная в хорошо спланированном сообществе Borey Peng Huoth, St…
$1,600
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 113 м²
Этаж 2
Доступный магазин для аренды на улице 371 Отличная возможность для вашего бизнеса ждет! Этот…
$550
в месяц
Оставить заявку
Дом в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Площадь 132 м²
Этаж 3
Современный магазин для аренды в престижном Чип Монг 271 Откройте для себя фантастическую во…
$1,350
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 132 м²
Этаж 3
Современный магазин для аренды в престижном Чип Монг 271 Откройте для себя фантастическую во…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 8 комнат
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 80 м²
Этаж 5
Просторный магазин для аренды на Hun Sen Blvd Это отличная возможность арендовать просторный…
$3,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 324 м²
Этаж 2
Магазин премиум-класса для аренды на улице 271/432 Это феноменальная возможность арендовать …
$12,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 132 м²
Этаж 3
Современный магазин для аренды в Чип Монг 271 Этот современный магазин предлагает фантастиче…
$2,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 8 комнат
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 80 м²
Этаж 5
Привлекательный магазин для аренды на Hun Sen Blvd Это отличная возможность арендовать прост…
$3,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 158 м²
Этаж 2
Просторный магазин для аренды на улице с высоким трафиком 271 Вот краткий и привлекательный …
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 2 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 3
Дом для аренды на улице с высоким трафиком 271 Вот краткий и привлекательный список недвижим…
$3,500
в месяц
Оставить заявку
Дом в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Площадь 264 м²
Этаж 3
Роскошный магазин для аренды в изысканном Чип Монг 271 Отличная возможность арендовать прост…
$3,200
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 72 м²
Этаж 1
Магазин для аренды на улице с высоким трафиком 271 Вот краткий и привлекательный список недв…
$800
в месяц
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 8 комнат
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 264 м²
Этаж 3
Роскошный магазин для аренды в изысканном Чип Монг 271 Отличная возможность арендовать прост…
$3,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 127 м²
Этаж 3
Современный магазин для аренды в Чип Монг 271 Это фантастическая возможность арендовать новы…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Дом в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Дом
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Площадь 300 м²
Этаж 1
Современный склад для аренды на улице 271 Это отличная возможность арендовать просторный скл…
$2,500
в месяц
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Дом 7 комнат
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 179 м²
Этаж 4
Исключительный магазин для аренды на улице 271 Вот краткий и привлекательный список недвижим…
$3,800
в месяц
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 132 м²
Этаж 3
Современный магазин для аренды в престижном Чип Монг 271 Откройте для себя фантастическую во…
$2,000
в месяц
Оставить заявку
Дом в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Дом
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Площадь 350 м²
Этаж 1
Пространство для аренды на улице 271 Отличная возможность для вашего бизнеса ждет вас! Этот …
$1,800
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 1
Магазин для аренды на улице 371 Отличная возможность для вашего бизнеса ждет! Этот арендован…
$650
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти