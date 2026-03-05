Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда домов в Khan Daun Penh, Камбоджа

8 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 88 м²
Этаж 4
Раскройте весь потенциал вашего бизнеса или образа жизни с помощью этого первоклассного комм…
$1,200
в месяц
Дом 3 комнаты в Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Эта очаровательная 3-комнатная квартира идеально подходит для семей, ищущих комфорт, удобств…
$1,300
в месяц
Дом 3 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Эта просторная 3-комнатная квартира идеально расположена в самом сердце Даун-Пень, Пномпень,…
$1,300
в месяц
Вилла 2 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 377 м²
Этаж 1
Эта элегантная вилла в аренду в Хан-Даун-Пень предлагает сочетание комфорта и удобства, что …
$1,800
в месяц
Вилла 10 комнат в Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Вилла 10 комнат
Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 525 м²
Этаж 2
Эта изысканная вилла в аренду в Хан-Дуан-Пене может похвастаться 10 просторными спальнями и …
$3,000
в месяц
Дом 1 комната в Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Камбоджа
Дом 1 комната
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Эта квартира с 1 спальней на верхнем этаже (88 кв. м) расположена в самом сердце района Риве…
$830
в месяц
Дом 3 комнаты в Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
Эта прекрасно отремонтированная квартира на третьем этаже, доступная для аренды, идеально ра…
$550
в месяц
Дом 1 комната в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Дом 1 комната
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4
Эта потрясающая 1-комнатная квартира, расположенная на 4-м этаже (только лестница), предлага…
$600
в месяц
