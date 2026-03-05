Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда домов в Khan Sen Sok, Камбоджа

Дом 4 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 84 м²
Этаж 3
Расположенный в растущем жилом районе, этот 4-комнатный, 5-комнатный дом предлагает щедрое п…
$700
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 97 м²
Этаж 2
Этот комфортабельный 4-комнатный, 5-комнатный дом теперь доступен для аренды в Сенсоке. Недв…
$1,200
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 126 м²
Этаж 2
Этот просторный 4-комнатный 5-комнатный дом расположен на земельном участке площадью 4,2 м х…
$1,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 90 м²
Этаж 4
Этот 4-этажный дом расположен на земельном участке площадью 5 х 18 м с площадью здания 5 х 1…
$900
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Sangkat Krang Thnong, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Krang Thnong, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
Этаж 2
Эта просторная вилла теперь доступна для аренды в тихом районе Сангкат Кранг Тнонг, предлага…
$2,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 92 м²
Этаж 2
Этот 2,5-этажный дом имеет практичную планировку 4 м х 18 м на участке 4 м х 23 м, что дает …
$1,200
в месяц
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Побалуйте себя изысканной жизнью с этой великолепной виллой с 6 спальнями и 6 ванными комнат…
$2,300
в месяц
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Дом 8 комнат
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 144 м²
Этаж 2
Этот просторный 2-квартирный дом в Сенсоке предлагает щедрую жилую площадь с 4 спальнями и 5…
$1,600
в месяц
Оставить заявку
Вилла 9 комнат в Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Вилла 9 комнат
Sangkat Ou Baek Kam, Камбоджа
Число комнат 9
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 630 м²
Этаж 4
Ищете серьезное место в Пномпене? Это не просто дом, это обширная вилла, предназначенная для…
$7,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 3
Расположенный в тихом, но удобном районе Сен Сок, этот дом с 4 спальнями и 5 ванными комната…
$600
в месяц
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Khan Sen Sok, Камбоджа
Вилла 7 комнат
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 442 м²
Этаж 4
Эта престижная 4-этажная роскошная вилла, расположенная в быстрорастущем районе Хан Сен Сок,…
$6,000
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 433 м²
$4,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 80 м²
Этаж 2
Удобный магазин для аренды в Terk Thlar Это отличная возможность арендовать хорошо расположе…
$800
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Khan Sen Sok, Камбоджа
Дом 5 комнат
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 336 м²
Этаж 3
Этот 3-этажный магазин идеально расположен на улице Монг Рити, в оживленном районе возле суп…
$4,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 2
Откройте для себя этот просторный 4-комнатный, 5-комнатный дом для аренды в желательном Саен…
$1,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 184 м²
Этаж 2
Этот просторный 2,5-этажный дом расположен на участке 8 м х 23 м с эффективной планировкой з…
$2,600
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Kouk Khleang, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 92 м²
📣📣__ 📍__ 💲__ ▶️::: 4.2m x 16m ▶️4.2 x 22m ▶️__ ☎️__
$350
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Teuk Thla, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 64 м²
Этаж 2
Удобный магазин для аренды в Terk Thlar Это отличная возможность арендовать хорошо расположе…
$800
в месяц
Оставить заявку
