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Квартиры около гольф-клуба в Камбодже

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Пномпень
211
Khan Boeng Keng Kang
51
Прэахсэйханук
36
Khan Sen Sok
32
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 42
ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЙ ДУПЛЕКС. ДОМ ПОСТРОЕН. ВЕДЕТСЯ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.  Это элитный кондоми…
$323,840
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Квартира 1 спальня в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Квартира 1 спальня
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 17/39
🏢 Time Square 9 «Гэтсби» стартует в БКК1! Предпродажные цены начинаются от $1,XXX/кв.м в сам…
$80,000
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