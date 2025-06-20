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Квартиры в Прэахсэйхануке, Камбоджа

Сиануквиль
6
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11 объектов найдено
Студия 1 комната в Сиануквиль, Камбоджа
Студия 1 комната
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Этаж 15/22
Air Apartments: Жемчужина Victory Hill в Сиануквиле Расположенный на престижной высоте Vi…
$66,500
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Студия в Прэахсэйханук, Камбоджа
Студия
Прэахсэйханук, Камбоджа
Площадь 35 м²
Platinum Coast is the premier real estate project in Sihanoukville New City at Ream. This ex…
$74,419
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Студия в Прэахсэйханук, Камбоджа
Студия
Прэахсэйханук, Камбоджа
Площадь 67 м²
Platinum Coast is the premier real estate project in Sihanoukville New City at Ream. This ex…
$211,822
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Квартира 2 комнаты в Сиануквиль, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 30
Доступное жильe в пpемиальной локации с мебелью -шикаpный ваpиант для инвеcтиций с высoким п…
$121,500
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Квартира 1 комната в Сиануквиль, Камбоджа
Квартира 1 комната
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 21
🗝️ Квартира с евроотделкой на первой береговой линии океана 🌟 Премиум-комплекс Time Squa…
$49,564
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Квартира 4 комнаты в Сиануквиль, Камбоджа
Квартира 4 комнаты
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Этаж 19/38
Роскошные апартаменты с видом на океан в Сиануквиле!Современный жилой комплекс премиум-класс…
$125,630
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DDA Real Estate
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Пентхаус в Прэахсэйханук, Камбоджа
Пентхаус
Прэахсэйханук, Камбоджа
Площадь 519 м²
Platinum Coast, an extraordinary real estate project in Sihanoukville New City at Ream. Imag…
$1,10 млн
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Студия в Прэахсэйханук, Камбоджа
Студия
Прэахсэйханук, Камбоджа
Площадь 35 м²
First mover advantage New Landmark in Sihanoukville, Cambodia Up to 10 years of Guarante…
$74,419
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Студия в Прэахсэйханук, Камбоджа
Студия
Прэахсэйханук, Камбоджа
Площадь 67 м²
First mover advantage New Landmark in Sihanoukville, Cambodia Up to 10 years of Guarante…
$211,822
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Квартира 3 комнаты в Сиануквиль, Камбоджа
Квартира 3 комнаты
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 19/38
Роскошные апартаменты с видом на океан в Сиануквиле!Современный жилой комплекс премиум-класс…
$81,290
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DDA Real Estate
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Квартира 2 комнаты в Сиануквиль, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 19/38
Роскошные апартаменты с видом на океан в Сиануквиле!Современный жилой комплекс премиум-класс…
$47,088
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DDA Real Estate
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Типы недвижимости в Прэахсэйхануке

квартиры-студии

Параметры недвижимости в Прэахсэйхануке, Камбоджа

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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