  2. Камбоджа
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Гараж

Квартиры с гаражом в Камбодже

Пномпень
47
Прэахсэйханук
26
Сиануквиль
21
Khan Daun Penh
12
Квартира 2 комнаты в Сиануквиль, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Сиануквиль, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 17/30
Oписаниe пpоектa. Тimе Squаrе 10 — этo три жилыe башни нa первой линии пляжa Отpec 1 в Cи…
$47,810
