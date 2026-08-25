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Виллы в Вене, Австрия

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Вена, Австрия
Вилла 5 комнат
Вена, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Вилла расположена в одном из самых престижных жилых районов 13-го венского муниципального ра…
$1,74 млн
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Вилла в Вена, Австрия
Вилла
Вена, Австрия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 468 м²
DescriptionWelcome to this exclusive villa in the northwest of Vienna, located in the 19th d…
$4,18 млн
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Параметры недвижимости в Вене, Австрия

с гаражом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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