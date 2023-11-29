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Виллы в Вена, Австрия

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7 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Вена, Австрия
Вилла 5 комнат
Вена, Австрия
Комнаты 5
Площадь 141 м²
Количество этажей 3
Привлекательный дом на одну семью недалеко от замка Хетцендорф Этот просторный дом для одно…
€849,000
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Вилла 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Вена, Австрия
Вилла 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Вена, Австрия
Количество спален 12
Площадь 500 м²
Роскошная вилла общей площадью 500 кв.м расположена в самом центре 18 района Вены, Австрия. …
€3,20 млн
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Вилла с кондиционером, с гаражом, с садом в Вена, Австрия
Вилла с кондиционером, с гаражом, с садом
Вена, Австрия
Площадь 3 м²
Вилла расположена в одном из самых красивых районов Вены – 19 районе - в местечке Neustift a…
€3,50 млн
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Вилла с мебелью, с кондиционером, с садом в Вена, Австрия
Вилла с мебелью, с кондиционером, с садом
Вена, Австрия
Площадь 3 м²
Вилла расположена в одном из самых красивых районов Вены – 19 районе - в местечке Neustift a…
€3,50 млн
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Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города в Вена, Австрия
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, в центре города
Вена, Австрия
Количество спален 5
Площадь 850 м²
Дизайнерская вилла расположена в престижном 19 районе Вены, Австрия. Великолепная вилла в ст…
€9,80 млн
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Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом в Вена, Австрия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с садом
Вена, Австрия
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Шикарная новая вилла с бассейном и садом расположена в пригороде Вены Stiftswald, Австрия. В…
€6,50 млн
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Вилла 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Вена, Австрия
Вилла 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Вена, Австрия
Количество спален 8
Площадь 940 м²
Прекрасная просторная вилла расположена в Вене, Австрия. На вилле общей площадью 940 кв.м 18…
€4,50 млн
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Параметры недвижимости в Вена, Австрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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