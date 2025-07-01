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Инвестиционная недвижимость в Штайре, Австрия

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1 объект найдено
Инвестиционная 1 552 м² в Штайр, Австрия
Инвестиционная 1 552 м²
Штайр, Австрия
Площадь 1 552 м²
ТОП инвестиционных объектов - процентная ставка дома 100% арендована, нет пустоты - лучшее м…
$703,082
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