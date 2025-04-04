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Жильё в Raaba-Grambach, Австрия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Grambach, Австрия
Квартира 2 комнаты
Grambach, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира с садом включая место в подземном гараже без комиссии в Санкт-Петере.
$269,456
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Параметры недвижимости в Raaba-Grambach, Австрия

с гаражом
Недорогая
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов