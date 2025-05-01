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Дома с гаражом в Нижней Австрии, Австрия

Клостернойбург
3
Баден
3
3 объекта найдено
Дом 10 комнат в Glinzendorf, Австрия
Дом 10 комнат
Glinzendorf, Австрия
Число комнат 10
Площадь 600 м²
добро пожаловать в дом вашей мечты! Вы ищете недвижимость, которая позволит вам жить роскошн…
$1,59 млн
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Дом 7 комнат в Buchbach, Австрия
Дом 7 комнат
Buchbach, Австрия
Число комнат 7
Площадь 5 м²
Этот великолепный дом занимает более 241 квадратных метров жилой площади, расположен на трех…
$691,779
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Дом 5 комнат в Корнойбург, Австрия
Дом 5 комнат
Корнойбург, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 520 м²
Добро пожаловать в дом вашей мечты в Корнойбурге, Нижняя Австрия! Эта потрясающая вилла оча…
$2,48 млн
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Типы недвижимости в Нижней Австрии

виллы

Параметры недвижимости в Нижней Австрии, Австрия

с террасой
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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