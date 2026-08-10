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Квартиры в Кремзе на Дунае, Австрия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Кремз на Дунае, Австрия
Квартира 3 комнаты
Кремз на Дунае, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 942 м²
Описание Добро пожаловать в ваш новый дом! Эта красивая старинная квартира с собственным сад…
$543,246
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