Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Жилая
  4. Клагенфурт

Жильё в Клагенфурт, Австрия

1 объект найдено
Замок с садом, с видом на озеро, с инфраструктурой в Клагенфурт, Австрия
Замок с садом, с видом на озеро, с инфраструктурой
Клагенфурт, Австрия
Площадь 1 400 м²
Исторический замок расположен в северной части Каринтии, Австрия. Замок, возрастом около 100…
€2,90 млн
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Клагенфурт, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти