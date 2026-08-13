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Дома в Трайскирхене, Австрия

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1 объект найдено
Дом 5 комнат в Wienersdorf, Австрия
Дом 5 комнат
Wienersdorf, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Тихий, зеленый жилой район с очень хорошими связями. Всего около 25 минут до Вены – идеально…
$782,825
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